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ГД рассмотрит проект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Государственная дума на очередном заседании во вторник, 7 июля, рассмотрит в первом чтении законопроект об ответственности чиновников за оскорбления граждан, который включает штрафы и дисквалификацию.

Хам за себя: в Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан
Размер штрафов для госслужащих составит до 150 тыс. рублей

Соответствующий законопроект в мае внесли глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Согласно предложениям, за оскорбление чиновнику будет грозить административный штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалификация на срок до одного года. Повторное нарушение повлечет штраф 100–150 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до двух лет.

По словам первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Николая Панкова, ранее подобных ограничений для чиновников не было. Однако за последний год случаи хамства со стороны госслужащих стали известны и вызвали широкий общественный резонанс.

«Законопроект разработан во исполнение поручения президента РФ об усилении ответственности за оскорбления», — рассказал он ТАСС.

Кроме того, предлагается увеличить административные штрафы за оскорбление в целом. Так, максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — с 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

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