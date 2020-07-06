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Детенышей уток-крякв выпустили в водохранилище в Ростовской области

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В Веселовское водохранилище за два дня выпустили тысячу выращенных в охотхозяйстве уток-крякв, сообщили в правительстве Ростовской области. В июне на волю отпустили 1,5 тыс. птиц данного вида. Кроме того, еще 500 особей выпустят в водохранилище в ближайшее время.

Для более успешной адаптации в естественной среде обитания утят будут подкармливать до самой осени, сообщает RostovGazeta. Для сохранения биологического разнообразия в регионе разводят копытных и птиц. Например, в дикую природу Ростовской области выпустили 40 благородных оленей и ланей.

Ранее в Ставрополе в частном зоопарке, расположенном на территории парка Победы, на свет появились восемь страусят. Этот выводок стал вторым у семьи страусов эму. До этого у пары вылупились три птенца. Причем в этой страусиной семье самка не высиживала яйца. Этим занимался самец. К кладке он маму даже не подпускал.

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