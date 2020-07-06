Лукашенко появился на интервью без обуви

Телеканал «Беларусь 1» 6 июля опубликовал кадры появления белорусского президента Александра Лукашенко на интервью в носках.

Как отмечается, без обуви Лукашенко побеседовал с журналистами после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

Как рассказал журналист Андрей Кривошеев, Лукашенко отметил: «мы здесь дома» и выразил уважение уборщицам.

«Уважаю уборщиц, босиком хожу!» — прокомментировал свой вид белорусский лидер.

При этом всё интервью и Лукашенко, и журналист, который брал у него интервью, находились без обуви.

В конце июня президент Белоруссии выразил мнение о том, что его страна осталась единственным союзником России в сложившейся геополитической обстановке.