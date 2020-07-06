Организацию для охраны боеприпасов ищут в Нижнем Тагиле

Охрана боеприпасов обойдется УВЗ в Нижнем Тагиле в 5 млн рублей. Согласно условиям аукциона, для этого требуются подходящие помещения и разрешение на обращение с вредными веществами согласно действующему законодательству. Общая масса имущества составляет 123 248 тонны.

По договору хранитель должен соблюдать все правила удержания боеприпасов с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года, информирует TagilCity.ru.

Закупка проводится по основаниям предотвращения возможных аварий, других чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы и при необходимости чрезвычайного вмешательства.