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В Кении протестующие подожгли полицейский участок из-за убийства торговца

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Tom Maruko
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Участники акций протеста из-за убийства торговца подожгли полицейский участок на западе Кении, сообщает агентство Reuters в понедельник, 6 июля.

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По словам очевидцев, в воскресенье полицейский заподозрил торговца на местном рынке в продаже поддельных антисептиков. Между ними произошел конфликт, в результате которого страж правопорядка застрелил мужчину.

После инцидента на рынке собрались протестующие и отправились к полицейскому участку. Они забросали его камнями, а затем подожгли здание. Как отмечает агентство, пострадали 14 полицейских, а разогнать протестующих смогли после применения холостого оружия.

Отмечается, что подозреваемый в убийстве офицер полиции был задержан.

В июне сообщалось, что во время комендантского часа, введенного в Кении из-за коронавирусной инфекции, из-за действий сотрудников полиции погибли 15 человек.

Кроме того, один офицер был арестован по обвинению в убийстве 13-летнего мальчика, который во время комендантского часа стоял на балконе.

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