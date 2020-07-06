В Кении протестующие подожгли полицейский участок из-за убийства торговца

Участники акций протеста из-за убийства торговца подожгли полицейский участок на западе Кении, сообщает агентство Reuters в понедельник, 6 июля.

По словам очевидцев, в воскресенье полицейский заподозрил торговца на местном рынке в продаже поддельных антисептиков. Между ними произошел конфликт, в результате которого страж правопорядка застрелил мужчину.

После инцидента на рынке собрались протестующие и отправились к полицейскому участку. Они забросали его камнями, а затем подожгли здание. Как отмечает агентство, пострадали 14 полицейских, а разогнать протестующих смогли после применения холостого оружия.

Отмечается, что подозреваемый в убийстве офицер полиции был задержан.

В июне сообщалось, что во время комендантского часа, введенного в Кении из-за коронавирусной инфекции, из-за действий сотрудников полиции погибли 15 человек.

Кроме того, один офицер был арестован по обвинению в убийстве 13-летнего мальчика, который во время комендантского часа стоял на балконе.