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Свалку опасных химикатов обнаружили жители Саратова

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Свалку опасных химикатов обнаружили жители Саратова. Среди отходов оказались канистры с соляной и азотной кислотой, никелем и хромом. Свалка находится вдоль дороги у микрорайона Юбилейный. Участком, где обнаружили канистры, владеет врио директора местного научно-исследовательского института сельского хозяйства. По его собственному признанию, он не знает, кто мог таким образом избавиться от химикатов. Сейчас содержимое канистр отправили на экспертизу, ее результаты будут готовы через неделю.

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