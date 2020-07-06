Свалку опасных химикатов обнаружили жители Саратова. Среди отходов оказались канистры с соляной и азотной кислотой, никелем и хромом. Свалка находится вдоль дороги у микрорайона Юбилейный. Участком, где обнаружили канистры, владеет врио директора местного научно-исследовательского института сельского хозяйства. По его собственному признанию, он не знает, кто мог таким образом избавиться от химикатов. Сейчас содержимое канистр отправили на экспертизу, ее результаты будут готовы через неделю.