Температура воздуха в Коми превысит норму на 10 градусов

Синоптики прогнозируют аномальную жару в Республике Коми. Среднесуточная температура будет превышать климатическую норму на 8–10 градусов.

Согласно прогнозам, жара ожидается с 8 по 10 июля. Минимальная температура воздуха будет составлять +17…+22 градуса. Максимальная температура в республике составит +28 градусов, местами повысится до +35 градусов. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

На фоне высокой температуры ожидаются грозы и ливни, местами значительно усилится ветер.

Из-за аномальной жары в южных и северо-восточных районах пожарная опасность повысится до четвертого класса.

Ослабление жары ожидается 10 июля. Через территорию Коми переместится холодный атмосферный фронт.