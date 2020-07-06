Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Защита попросила освободить замглавы Минобрнауки под залог более 8 млн рублей
Экономика
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива в Норильске в 148 млрд рублей
Мир
В санкционный список Великобритании по делу Магнитского попали 25 россиян
Общество
В Москве и Подмосковье анонсировали «оранжевый» уровень погодной опасности
Общество
Защита обжаловала приговор по делу «Седьмой студии»

Устройство для быстрой диагностики онкозаболеваний разработали в Орле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Орле ученые разработали устройство, с помощью которого можно оперативно диагностировать онкологическое заболевание. Исследования проводились в научно-технологическом центре при ОГУ имени Тургенева.

Спецпроект Открывая Россию Комментарии Роспотребнадзора

Как пишет InfoOrel.ru, аппарат для диагностики очаговых и диффузных новообразований печени позволит ставить диагноз непосредственно во время биопсии. Сейчас на это требуется от трех до семи дней.

Проект поддержал Российский научный фонд. Ученые не исключают возможности обучения нейросети для распознавания опухолевой ткани. Для этого потребуется создание большой базы данных оптических свойств новообразований. По этой причине такие приборы необходимо установить в нескольких медицинских учреждениях.

По словам ведущего научного сотрудника центра Андрея Дунаева, ученые дооснастили стандартную иглу, которой выполняется тонкоигольная пункционная биопсия, и установили световоды, позволяющие определить, попала ли игла в цель, и помогающие распознать новообразование.

4 июля сообщалось, что Минздравом России утвержден порядок наблюдения за взрослыми пациентами с онкозаболеваниями. Впервые предусматривается ведение пациентов от постановки диагноза и на протяжении всей жизни. Пациента обязаны поставить на диспансерный учет врача-онколога в течение трех дней с момента постановки диагноза.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020