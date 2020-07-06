Устройство для быстрой диагностики онкозаболеваний разработали в Орле

В Орле ученые разработали устройство, с помощью которого можно оперативно диагностировать онкологическое заболевание. Исследования проводились в научно-технологическом центре при ОГУ имени Тургенева.

Как пишет InfoOrel.ru, аппарат для диагностики очаговых и диффузных новообразований печени позволит ставить диагноз непосредственно во время биопсии. Сейчас на это требуется от трех до семи дней.

Проект поддержал Российский научный фонд. Ученые не исключают возможности обучения нейросети для распознавания опухолевой ткани. Для этого потребуется создание большой базы данных оптических свойств новообразований. По этой причине такие приборы необходимо установить в нескольких медицинских учреждениях.

По словам ведущего научного сотрудника центра Андрея Дунаева, ученые дооснастили стандартную иглу, которой выполняется тонкоигольная пункционная биопсия, и установили световоды, позволяющие определить, попала ли игла в цель, и помогающие распознать новообразование.

4 июля сообщалось, что Минздравом России утвержден порядок наблюдения за взрослыми пациентами с онкозаболеваниями. Впервые предусматривается ведение пациентов от постановки диагноза и на протяжении всей жизни. Пациента обязаны поставить на диспансерный учет врача-онколога в течение трех дней с момента постановки диагноза.