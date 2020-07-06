Тинькофф запустит сервис переводов в формате me2me pull

Тинькофф Банк анонсировал запуск сервиса переводов me2me pull в рамках Системы быстрых платежей, который позволит клиентам пополнять счета в Тинькофф со своих счетов в других банках, а также совершать денежные переводы из Тинькофф на свои счета в другие банки. Об этом 6 июля говорится в пресс-релизе на сайте финансового агрегатора.

Клиенты банка смогут использовать me2me pull для пополнения своего расчетного счета в Тинькофф или для внесения платежей по кредитной карте за счет собственных средств в других банках. Сервис также будет удобен в тех случаях, когда необходимо собрать на одном счете определенную сумму, например, для оплаты крупного приобретения.

Для того, чтобы осуществить перевод денег нужно будет один раз предоставить свое согласие на пополнение счета в Тинькофф в приложении стороннего банка, после чего оно уже не понадобится для выполнения процедуры. При последующих переводах нужно будет только направить запрос на нужную сумму через меню счета в приложении Тинькофф.

Схожий алгоритм лежит в основе отправки денежных переводов из Тинькофф: клиенты смогут или подтверждать каждое списание денег со счета в Тинькофф, направленное из приложения другого банка, или однократно предоставить разрешение на списание со счета в Тинькофф на свои счета в других банках.

«Этот сервис станет актуальным для тех клиентов, кому по тем или иным причинам приходится получать зарплату на карты других банков и которые сразу же переводят ее в Тинькофф, чтобы пользоваться возможностями нашей экосистемы — совершать платежи и переводы без комиссии, получать кэшбэк живыми деньгами и проценты на остаток, пользоваться лайфстайл-сервисами в нашем суперприложении Тинькофф и т. д.», — заявил вице-президент, руководитель управления платежей и переводов Тинькофф Сергей Хромов.

В данный момент me2me pull доступен ограниченному кругу клиентов банка. Осенью доступ к сервису будет предоставлен всем клиентам экосистемы Тинькофф.

В конце июня стало известно, что к Системе быстрых платежей (СБП) подключился 71 банк. За весь период действия системы с февраля 2019-го через нее было проведено около 19,7 млн операций почти на 167,3 млрд рублей.