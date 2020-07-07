Замглавы ФМБА Татьяне Яковлевой исполняется 60 лет

7 июля исполняется 60 лет Татьяне Яковлевой, одному из наиболее успешных топ-менеджеров в российском здравоохранении. Путь Татьяны Яковлевой в здравоохранении начался в 1976 году — в 16 лет она пошла работать санитаркой городской больницы в городе Арзамас-16 (сегодня Саров). В 17 лет Яковлева стала медсестрой, а в 18 лет переехала в Московскую область, где устроилась медицинской сестрой травматологического отделения медсанчасти № 123 в г. Одинцово.

После трех лет самоотверженной работы в качестве медсестры Татьяна Яковлева поступила в Ивановский государственный медицинский институт и переехала в Ивановскую область. Параллельно с учебой Яковлева работала врачом-интерном по педиатрии в Тейковской центральной районной больнице, затем педиатром в больнице поселка Нерль, где после нескольких лет работы она стала главврачом. В 1998 году она вернулась в Тейковскую ЦРБ в качестве главврача.

Пока Яковлева возглавляла Тейковскую ЦРБ, в больнице появилось полноценное отделение педиатрии и родильное отделение. Также на базе больницы был организован межмуниципальный специализированный медицинский центр, в котором жителям прикрепленных районов в круглосуточном режиме оказывается экстренная и плановая стационарная медицинская помощь по шести профилям.

Успехи Яковлевой на посту главврача были высоко отмечены жителями региона, и в 1999 году она была избрана депутатом Государственной думы третьего созыва по Ивановскому одномандатному избирательному округу.

В 2002 году Татьяна Яковлева стала заместителем председателя комиссии Госдумы по проблемам народонаселения, а в 2003 году (после выборов в Госдуму четвертого созыва) стала председателем комитета Госдумы по охране здоровья. За усердную работу в этом направлении 10 октября 2005 года ее наградили орденом Почета.

С 17 декабря 2007 года Яковлева вошла в бюро высшего совета «Единой России». После выборов в Госдуму пятого созыва она стала первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия», а с 2011 года стала первым заместителем председателя комитета Госдумы по охране здоровья.

18 июля 2012 года Татьяна Яковлева была назначена заместителем министра здравоохранения Российской Федерации. В Минздраве она занималась вопросами развития скорой помощи, специализированной медицины, охраны материнства, детства и репродуктивного здоровья населения, медицинской реабилитации, курортного дела и экспертизы временной нетрудоспособности.

26 июня 2018 года Яковлева была назначена первым заместителем министра здравоохранения. Именно Яковлева обеспечивала подготовку нормативных правовых актов и реализовывала тяжелейшие реформы по модернизации регионального здравоохранения. Находясь в постоянных командировках по всем субъектам Российской Федерации, Татьяна Яковлева смогла выстроить ту региональную медицинскую базу, которую мы имеем сегодня.

10 марта 2020 года Яковлева была назначена первым заместителем руководителя Федерального медико-биологического агентства России и сегодня продолжает реализовывать сложные задачи по укреплению научных медицинских исследований, спортивной медицины и здравоохранения в ведомственных учреждениях, закрытых городах и других инфраструктурно важных объектах.

«Известия» присоединяются к поздравлениям.