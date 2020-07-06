Установлена причина массовой гибели рыбы в реке Брянской области

Специалисты установили причину массовой гибели рыбы в реке Корна в Новозыбковском районе Брянской области. Исследования проб воды проводили эксперты Брянской природоохранной прокуратуры и отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Брянской и Смоленской областям.

Выяснилось, что вода в Корне не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Река была загрязнена из-за прорыва канализационной трубы, которая находилась на обслуживании МУП «Новозыбковский городской водоканал».

Как пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональную прокуратуру, в отношении должностного лица водоканала возбуждено административное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств». Директору предприятия внесено представление.

2 июля сообщалось, что массовая гибель рыбы произошла в реке Орлик в Брянске. По предварительным данным, это могло произойти из-за гниения водорослей в водоеме.