Вновь открыл свои двери для посетителей Лувр

Один из крупнейших музеев в мире — Лувр вновь открыл свои двери для посетителей. Музей четыре месяца не работал из-за пандемии коронавируса. Купить билеты нужно онлайн с указанием дня и часа, но при скромной явке можно будет приобрести билеты на месте. По залам музея составлен маршрут, чтобы избежать скопления людей. Вход для посетителей возможен только в масках и перчатках. Осматривать экспозиции нужно, соблюдая безопасную дистанцию. Ряд залов Лувра всё же остаются недоступными. Директор прогнозирует, что поток туристов сильно сократится в сравнении с довирусным периодом.