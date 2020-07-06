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Захарова рассказала об отличии русских от американцев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в понедельник, 6 июля, рассказала о своем периоде работы в ООН в Нью-Йорке.

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«Если говорить об открытиях, это внешнее дружелюбие, умение внешне позитивно встречать людей, мыслить, не начинать с какого-то негатива, а давать возможность сразу почувствовать такую атмосферу позитивной повестки. Но при этом глубинной искренности я там не нашла, и вот эта вещь меня очень сильно удивила», — заявила Захарова в интервью ТАСС.

По ее словам, отличие жителей США от русских в том, что русские при встрече открываются не сразу, они насторожены и недоверчивы, им нужно присмотреться и «сломать барьер». В США, отметила Захарова, «другая история».

«Когда ты после этого позитива, первых улыбок и приятных слов ждешь торжества чувств и эмоций, почему-то этого не наступает», —сказала официальный представитель МИД России.

Захарова также сообщила, что ее поразила архитектура здания, в котором размещена штаб-квартира ООН. По ее словам, оно похоже на «космическую пересадочную станцию между планетами», потому что там работают очень разные люди, сохраняющие свою самобытность, но при этом находящие общий язык.

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