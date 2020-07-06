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Археологи нашли точильный камень Средних веков в Псковской области

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Фото: instagram.com/arheologpskov
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Стертый до состояния тонкой плитки точильный камень обнаружили археологи Псковской области. Специалисты отметили экономность предков.

По словам археологов, точильный камень находился в использовании, пока не сломался в самом тонком месте. Об этом пишет Псковское агентство информации.

«В Средние века ничего не слышали про массовую культуру потребления и старались получить максимум пользы от каждого предмета быта. Вещи жили долгой жизнью, часто переходя по наследству», — говорится на странице Археологического центра в Instagram.

Кроме того, специалисты нашли незаконченное резное изделие из кости в виде лица. Археологи отметили качественную проработку художником глаз фигурки.

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