Посол Ирана в России оценил последствия продления оружейного эмбарго

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе будет разрушен, если США настоят на продлении оружейного эмбарго в отношении Тегерана. Такую точку зрения в понедельник, 6 июля, выразил посол Ирана в России Казем Джалали в интервью программе «Мнение» на телеканале «Россия 24».

«Резолюция СБ ООН 2231 предусматривает, что в октябре санкции против Ирана отменяются, но и здесь американцы заявили о том, что не будут соблюдать эту резолюцию. Недавно они инициировали заседание Совбеза ООН с целью создать предпосылки для продления оружейного эмбарго в отношении Ирана. Если у США это получится, то можно будет констатировать смерть СВПД», — сказал Джалали.

Кроме того, посол поблагодарил Россию за выступление против резолюции МАГАТЭ по доступу к ядерным объектам Ирана.

На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что предложение США о продлении оружейного эмбарго безосновательно, и Вашингтон, по ее словам, не имеет права «использования полномочий Совбеза в своих узкоконъюнктурных целях».

В свою очередь спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук 1 июля заявил, что власти Соединенных Штатов Америки рассматривают возможность применения военной силы против Ирана, чтобы Тегеран не получил ядерного оружия.

В начале мая госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что для продления оружейного эмбарго в ООН по Ирану Вашингтон задействует все дипломатические возможности.

В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали СВПД. Документ подразумевает отмену санкций против Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.

Два года назад американская сторона вышла из договора, восстановила некоторые санкции против Ирана и ввела новые, а 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что Тегеран приостанавливает выполнение части обязательств по ядерной сделке.