Прямой эфир

Роспотребнадзор рекомендовал не кормить грибами детей до 14 лет

0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Детям до 14 лет не рекомендуется есть грибы. Об этом говорится в материалах, опубликованных 6 июля на сайте Роспотребнадзора.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«Ежегодно в Российской Федерации регистрируется порядка 1 тыс. пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами. Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В детском организме еще нет необходимого количества ферментов для их переваривания», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, случаи отравления грибами происходят, как правило, из-за невнимательности взрослых и неосторожности детей, которые во время прогулки могут съесть сырой гриб. Чаще всего отравления происходят из-за недостатка информации о грибах.

В ведомстве напомнили, что грибы не стоит собирать рядом с дорогами и населенными пунктами. Лучше всего срезать грибы с целой ножкой и складывать их в плетеные корзины, а не в ведра или полиэтиленовые пакеты, чтобы они как можно дольше оставались свежими.

«Перед приготовлением все грибы рекомендуется предварительно отварить в течение 10 минут, отвар слить, промыть отваренные грибы и затем приготовить их как обычно. Предварительное отваривание грибов поможет значительно снизить в них содержание токсичных элементов», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее, 22 июня, Роспотребнадзор дал советы родителям по защите детей от коронавирусной инфекции в период снятия ограничений.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020