Роспотребнадзор рекомендовал не кормить грибами детей до 14 лет

Детям до 14 лет не рекомендуется есть грибы. Об этом говорится в материалах, опубликованных 6 июля на сайте Роспотребнадзора.

«Ежегодно в Российской Федерации регистрируется порядка 1 тыс. пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами. Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В детском организме еще нет необходимого количества ферментов для их переваривания», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, случаи отравления грибами происходят, как правило, из-за невнимательности взрослых и неосторожности детей, которые во время прогулки могут съесть сырой гриб. Чаще всего отравления происходят из-за недостатка информации о грибах.

В ведомстве напомнили, что грибы не стоит собирать рядом с дорогами и населенными пунктами. Лучше всего срезать грибы с целой ножкой и складывать их в плетеные корзины, а не в ведра или полиэтиленовые пакеты, чтобы они как можно дольше оставались свежими.

«Перед приготовлением все грибы рекомендуется предварительно отварить в течение 10 минут, отвар слить, промыть отваренные грибы и затем приготовить их как обычно. Предварительное отваривание грибов поможет значительно снизить в них содержание токсичных элементов», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее, 22 июня, Роспотребнадзор дал советы родителям по защите детей от коронавирусной инфекции в период снятия ограничений.