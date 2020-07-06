Банки могут начать принимать водительское удостоверение вместо паспорта. Документ будут использовать для упрощённой идентификации. С помощью прав можно будет поменять валюту, сделать перевод без открытия банковского счёта. Законопроект разрабатывают Минэкономразвития, Росфинмониторинг, Центробанк РФ. Перечень доступных клиентам операций расширять не будут. При этом эксперты считают, что все идет к созданию единого ID c биометрическим профилем граждан.