Ферроникелевый завод возобновляет работу в Оренбургской области

В Оренбургской области готовится к запуску Светлинский ферроникелевый завод, который приостановил работу в апреле 2019 года из-за финансовых проблем. На предприятии запускают участок обогащения шлаков, цех выплавки, склад упаковки продукции и вспомогательные цеха.

Как пишет РИА «Оренбуржье», в настоящее время проводятся пробные плавки по получению чугуна и гранулированного ферроникеля. На работу приняли 155 сотрудников, а к концу июля штат планируют увеличить.

Средства в восстановление предприятия вложил в 2020 году новый инвестор. По словам регионального министра промышленности и энергетики Андрея Бородина, появление инвестора позволит полностью возобновить производство, обеспечить загрузку мощностей и стабилизировать ситуацию с занятостью населения Светлинского района.

Летом 2019 года губернатор Денис Паслер на встрече с металлургами поручил главе муниципального образования найти инвестора для предприятия.