Горы мешков с противогазами вновь обнаружили в липецком лесу

В Липецком районе нашли горы мешков с противогазами. Жители обнаружили их в лесополосе между селами Тынковка и Сенцово.

О находке они сообщили депутату областного совета Андрею Трофименкову, который, в свою очередь, направил обращение в природоохранную прокуратуру, пишет GOROD48.

В конце июня жители поселка Дачный под Липецком уже находили свалку с противогазами в лесу. Они направили в региональное управление экологии просьбу привлечь к ответственности тех, кто к этому причастен. На следующий день залежи противогазов из леса вывезли.

Тогда высказывалось предположение, что противогазы были куплены для перепродажи в случае резкого роста заболеваемости COVID-19. Когда этого не случилось, от них избавились.