Песков призвал не делать выводы о недоверии россиян к судебной системе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 июля призвал не делать выводы о недоверии россиян к судебной системе. Об этом он сказал журналистам в понедельник, 6 июля.

«Не вижу для этого никакого основания», — сказал он.

По словам Пескова, российская судебная система точно так же, как и государство, общество и остальные институты, находится в процессе совершенствования.

Ранее, 4 июля, вступили в силу поправки к Конституции России, согласно которым глава государства будет представлять Совету Федерации кандидатов на пост главы и судей Конституционного, Верховного и других судов федерального уровня, их заместителей.

Также предлагается запретить высшим должностным лицам иметь вид на жительство и гражданство других стран и расширить полномочия парламента: премьер-министр и члены кабмина будут назначаться президентом только после утверждения их кандидатур Госдумой. Предусматривается приоритет Основного закона страны над международными соглашениями.

Кроме этого поправки закрепляют регулярную индексацию пенсий и социальных выплат, гарантии минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне не менее прожиточного минимума трудоспособного населения.