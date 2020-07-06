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Песков призвал не делать выводы о недоверии россиян к судебной системе

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Фото: ТАСС/Сергей Шлеюк
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 июля призвал не делать выводы о недоверии россиян к судебной системе. Об этом он сказал журналистам в понедельник, 6 июля.

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«Не вижу для этого никакого основания», — сказал он.

По словам Пескова, российская судебная система точно так же, как и государство, общество и остальные институты, находится в процессе совершенствования.

Ранее, 4 июля, вступили в силу поправки к Конституции России, согласно которым глава государства будет представлять Совету Федерации кандидатов на пост главы и судей Конституционного, Верховного и других судов федерального уровня, их заместителей.

Также предлагается запретить высшим должностным лицам иметь вид на жительство и гражданство других стран и расширить полномочия парламента: премьер-министр и члены кабмина будут назначаться президентом только после утверждения их кандидатур Госдумой. Предусматривается приоритет Основного закона страны над международными соглашениями.

Кроме этого поправки закрепляют регулярную индексацию пенсий и социальных выплат, гарантии минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне не менее прожиточного минимума трудоспособного населения.

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