Два пляжа откроются в Казани после разрешения Роспотребнадзора

В Казани после реконструкции планируют открыть пляжи «Комсомольский» и «Большое Лебяжье». Зоны отдыха начнут работу после разрешения Роспотребнадзора.

В столице Татарстана к открытию готовы пляжи «Локомотив», «Озеро Глубокое», «Большое Лебяжье», «Комсомольский», а также места отдыха у воды «Малое Лебяжье», «Озеро Изумрудное» и в парке Победы. Об этом сообщает InKazan.ru. Кроме того, к открытию готовится пляж «Ривьера».

Территории начнут работу с улучшением эпидемиологической обстановки.

Начальник управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов отметил, что чаще всего люди во время купания гибнут не на глубине, а на мелководье. В 2019 году в Татарстане утонули 34 человека, в Казани — трое.