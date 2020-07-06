В день независимости США были 30 застрелены человек

День независимости США отметили в прямом смысле громко. Протестные акции парализовали несколько американских городов. За выходные в Штатах было застрелено 32 человека. В Атланте протестующие атаковали полицейский участок. Демонстранты обстреляли здание праздничным фейерверком. В Портленде забросали петардами здание федерального суда и заблокировали на несколько часов. После убийства Флойда полицейские не вмешиваются в акции, только наблюдают со стороны. Американские СМИ передают, что спрос на оружие в США вырос на 150%. В Чикаго огнестрельные ранения получили 63 человека. В Нью-Йорке зафиксировано 44 случая стрельбы. Прихожане католических храмов с оружием в руках защищают святыни от вандалов. Мародеры продолжают уничтожать памятники. Ко всему прочему, в крупных городах США публично сожгли флаги.