Дружинники дежурят на закрытых пляжах в Ульяновске

В Ульяновске купальный сезон пока не начался из-за сложной эпидемиологической ситуации. Купаться запрещено на всех городских пляжах, включая центральный.

За соблюдением предписания властей следят народные дружинники. На самих пляжах установлены аншлаги, жителям, пришедшим в закрытую зону, по громкой связи объявляют о рекомендациях Роспотребнадзора, пишет 1ul.ru со ссылкой на представителя администрации Ленинского района города.

3 июля сообщалось, что московские пляжи также закрыты из-за сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции. В столичном управлении Роспотребнадзора при этом отмечали, что специалисты проводят регулярный вирусологический мониторинг качества воды и песка в зонах отдыха. Они исследовали 106 проб воды , и ни в одном московском водоеме коронавирусная инфекция не обнаружена.