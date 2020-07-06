Прямой эфир

Дружинники дежурят на закрытых пляжах в Ульяновске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ульяновске купальный сезон пока не начался из-за сложной эпидемиологической ситуации. Купаться запрещено на всех городских пляжах, включая центральный.

За соблюдением предписания властей следят народные дружинники. На самих пляжах установлены аншлаги, жителям, пришедшим в закрытую зону, по громкой связи объявляют о рекомендациях Роспотребнадзора, пишет 1ul.ru со ссылкой на представителя администрации Ленинского района города.

3 июля сообщалось, что московские пляжи также закрыты из-за сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции. В столичном управлении Роспотребнадзора при этом отмечали, что специалисты проводят регулярный вирусологический мониторинг качества воды и песка в зонах отдыха. Они исследовали 106 проб воды , и ни в одном московском водоеме коронавирусная инфекция не обнаружена.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020