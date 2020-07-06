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Раймонд Паулс назвал музыку Морриконе к фильмам шедевром

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Фото: Global Look Press/Fotogramma/D'Antonio
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Композитор Раймонд Паулс всегда считал эталоном творчество итальянского композитора и аранжировщика Эннио Морриконе, скончавшегося на 92-м году жизни. Об этом он сказал в понедельник, 6 июля.

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«Мне он вообще очень близок был. Это великолепный мелодист, и его музыка к фильмам была шедевром. Я его всегда ставил себе как пример, как надо писать киномузыку. Великолепный музыкант, очень жаль», — отметил Паулс в эфире НСН.

Морриконе умер 6 июля в одной из клиник Рима после пережитого несколько дней назад падения. Композитор сломал бедренную кость, передает RT.

Похороны пройдут в закрытом формате. Семья Морриконе объявила об этом через адвоката Джорджо Ассумму.

Морриконе родился в Риме 10 ноября 1928 года. Он написал музыку к нескольким сотням итальянских и голливудских фильмов, в том числе «За пригоршню долларов», «Профессионал», «Джанго освобожденный». Лауреат двух премий «Оскар» — за вклад в киноискусство (2007) и за музыкальное решение фильма «Омерзительная восьмерка» (2015), а также шести «Золотых глобусов».

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