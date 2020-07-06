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2020 год войдёт в десятку самых тёплых в истории наблюдений

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Научный руководитель «Гидрометцентра» Роман Вильфанд заявил, что 2020 год войдет в десятку самых теплых лет в истории наблюдений в России. По словам Вильфанда, прошедшие полгода — самые жаркие за 130 лет. Особые погодные рекорды установлены в столице. 70% годовой нормы осадков выпало в последние шесть месяцев. Наиболее дождливый месяц на данный момент — май: тогда выпало почти три месячные порции осадков. В июне норма ливней была превышена в 2–2,5 раза.
Вильфанд добавил, что новая волна зноя пришла на юг европейской части страны. В Липецкой и Белгородской областях ожидается до 39 градусов. Отметку 40 °С преодолеют термометры в Саратовской и Ростовской областях. В Республике Калмыкия жара до 43 градусов. Температура в этих регионах в среднем выше обычной на восемь градусов, сообщил Вильфанд.

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