Место под знак в честь присвоения почетного звания ищут в Челябинске

В Челябинске проводится опрос для выбора места, куда установят памятную стелу в честь присвоения столице области звания «Город трудовой доблести». Указ о присвоении городу почетного звания подписал президент России Владимир Путин.

Голосование проходит на сайте «Активный житель – 74». На выбор предлагается три варианта размещения стелы: на Аллее Славы, в сквере на улице Тернопольской и на Площади павших революционеров. Вариант стелы сейчас разрабатывают специалисты, пишет ИА «Ура.ру».

Челябинск и Магнитогорск вошли в список из 20 городов, которые получили почетное звание. Об этом было объявлено 2 июля на заседании оргкомитета «Победа». В тот же день Владимир Путин подписал соответствующий указ. В честь присвоения звания в обоих городах Челябинской области был дан праздничный салют.