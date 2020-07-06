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В Ханты-Мансийске предложили установить камеры на детских площадках из-за COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Власти Ханты-Мансийска рассматривают вопрос об установке систем видеонаблюдения на детских площадках на фоне роста случаев заражения коронавирусной инфекцией среди несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

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Отмечается, что, по мнению специалистов Роспотребнадзора, именно несоблюдение обязательных предписаний привело к стремительному росту заболеваемости.

«Вдохновленные хорошими новостями об уменьшении числа заболевших в других регионах, хантымансийцы вышли на прогулки, на детские площадки, в торговые центры, поехали в традиционные зоны отдыха за городом, стали активно пользоваться общественным транспортом без соблюдения масочного режима», — сообщили в мэрии.

Подобное поведение привело к обострению ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. В этой связи муниципалитет планирует принять ряд дополнительных мер.

«В их числе — связанное с ростом детской заболеваемости приостановление деятельности детских садов с предоставлением возможности родителям оперативно и дистанционно получить больничный. Также рассматривается вопрос о закрытии крупных торговых центров, установке видеонаблюдения на детских площадках», — указали в пресс-службе.

Администрация напомнила жителям, что необходимо сохранять бдительность и осторожность, в противном случае режим повышенной готовности, который действует до 12 июля, снова будет продлен.

По состоянию на 6 июля, в Ханты-Мансийске выявлено 10 301 случай заболевания COVID-19, из них 69 летальных исходов. С начала вспышки инфекции из больниц выписаны 5 326 пациентов.

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