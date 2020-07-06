Умер художник и писатель Сергей Заграевский

В ночь на понедельник умер художник и писатель, академик Российской академии художеств (РАХ) Сергей Заграевский. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ 6 июля.

Заграевскому было 55 лет. Он скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Отмечается, что Заграевский окончил Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), а также получил художественное образование, но решил полностью посвятить себя искусству, когда ему уже было более 30 лет.

На сайте деятеля искусства отмечается, что он в 1999 году создал Профессиональный союз художников России, который с тех пор и возглавлял.

В 2002–2005 годах также занялся преподаванием и читал лекции по истории архитектуры в Институте искусства реставрации. Он написал ряд монографий и научных работ по истории древнерусской архитектуры.

В 2014 году исторический роман Заграевского под названием «Архитектор его величества» вошел в «длинные списки» двух литературных премий «Национальный бестселлер» и «Русский Букер».

Художник провел более десяти персональных выставок. Его работы были представлены в Московском Манеже и в Центральном доме художника (ЦДХ). Он также участвовал во множестве групповых экспозиций.