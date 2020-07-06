Прямой эфир

Умер художник и писатель Сергей Заграевский

0
Фото: официальный сайт академика Сергея Заграевского/zagraevsky.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ночь на понедельник умер художник и писатель, академик Российской академии художеств (РАХ) Сергей Заграевский. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ 6 июля.

Заграевскому было 55 лет. Он скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Отмечается, что Заграевский окончил Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), а также получил художественное образование, но решил полностью посвятить себя искусству, когда ему уже было более 30 лет.

На сайте деятеля искусства отмечается, что он в 1999 году создал Профессиональный союз художников России, который с тех пор и возглавлял.

В 2002–2005 годах также занялся преподаванием и читал лекции по истории архитектуры в Институте искусства реставрации. Он написал ряд монографий и научных работ по истории древнерусской архитектуры.

В 2014 году исторический роман Заграевского под названием «Архитектор его величества» вошел в «длинные списки» двух литературных премий «Национальный бестселлер» и «Русский Букер».

Художник провел более десяти персональных выставок. Его работы были представлены в Московском Манеже и в Центральном доме художника (ЦДХ). Он также участвовал во множестве групповых экспозиций.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020