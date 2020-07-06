В Приморье с 7 июля возобновят работу фитнес-залы

Фитнес-залы в Приморском крае возобновят работу с 7 июля. Об этом заявил губернатор региона Олег Кожемяко в понедельник, 6 июля.

«С завтрашнего дня фитнес-залы могут приступить к полноценной работе с соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора. Речь о тех залах, которые прошли проверку административных комиссий», — написал Кожемяко в своем Instagram.

Кроме того, он поручил главам муниципалитетов организовать, с учетом соблюдения мер санитарной безопасности, на своих территориях сельскохозяйственные ярмарки, чтобы фермеры могли продавать ягоды, фрукты и овощи.

По данным пресс-службы правительства Приморского края, всего с начала эпидемии у 4732 жителей региона диагностировали COVID-19. Выздоровели уже 3077 человек, 52 пациента скончались.

«Обстановка по коронавирусу требует нашего пристального внимания. Важно сделать все, чтобы экономика края, те отрасли, которые сегодня не работают, были запущены, люди могли получать услуги качественно, с соблюдением всех санитарных норм и правил. Это обязательное требование для всех», — отметил Кожемяко.

Власти Приморского края с 7 июня ввели новый порядок въезда в регион, отменив обязательный 14-дневный карантин.

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