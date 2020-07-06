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В США над озером столкнулись два небольших самолета

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Фото: TASS/Zuma/Mark McKenna
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Два небольших самолета столкнулись над озером Кер-д'Ален в американском штате Айдахо, по меньшей мере два человека погибли. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщил офис шерифа округа Кутеней на своей странице в Facebook.

В заявлении отмечается, что два самолета столкнулись в воздухе над озером и затем упали в воду. Упавшие самолеты удалось обнаружить только при помощи гидролокатора, они находились на глубине более 38 м.

По предварительным данным, всего на бортах двух самолетов находились восемь человек, включая членов экипажа. Офис шерифа подтверждает гибель двух пострадавших, их тела были обнаружены, пока их личности не установлены.

Спасатели предполагают, что выживших нет.

Полиция не уточняет, самолеты каких моделей столкнулись. На месте работают пожарные, береговая охрана США и морские спасательные отряды. Национальный совет безопасности на транспорте (NTSB) уведомлен о происшествии. В ведомстве заявили, что займутся расследованием этого дела.

17 июня легкомоторный самолет упал на гипермаркет в Малиновском районе Одессы. На момент аварии в самолете находились двое мужчин. Один из них погиб на месте, второй скончался в больнице.

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