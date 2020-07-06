Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

Частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ростовской области, в результате погиб один человек и еще один пострадал. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что жесткая посадка была совершена «при поведении обработки рисовых чеков» в районе поселка Кирсалово. По предварительной информации, причиной инцидента стал отказ двигателя.

На кадрах с места происшествия видно, что на месте работают экстренные службы. Сам вертолет находится на берегу водоема.

19 мая вертолет Ми-8 Минобороны России совершил жесткую посадку в 20 км от населенного пункта Клин (Московская область) на безлюдной местности. В результате ЧП экипаж вертолета погиб от полученных ранений.