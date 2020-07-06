Прямой эфир

В штате Мэриленд 19 человек пострадали при падении дерева на гараж

0
Фото: twitter.com/AbbyIsaacsNews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате падения на гараж во время бури большого дерева пострадали 19 человек, один из них находится в критическом состоянии. ЧП произошло в Пасадене в американском штате Мэриленд. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщила местная газета Capital Gazette.

По информации издания большая компания отмечала день рождения одного из детей и с началом бури укрылась в гараже. К моменту падения дерева в помещении находилось более 20 человек. На момент прибытия спасателей шесть человек сами не смогли выбраться из-под завалов, пожарные помогли им вылезти.

В результате были госпитализированы 19 человек — 17 взрослых, два ребенка.

«Один в критическом состоянии, пятеро получили серьезные ранения, 13 — легкие», — говорится в заявлении пожарных округа Анн-Арандел в Twitter.

1 июля сообщалось, что в Петербурге травмы получили четыре человека из-за того, что во время сильного ветра на их автомобиль рухнуло дерево. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020