В штате Мэриленд 19 человек пострадали при падении дерева на гараж

В результате падения на гараж во время бури большого дерева пострадали 19 человек, один из них находится в критическом состоянии. ЧП произошло в Пасадене в американском штате Мэриленд. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщила местная газета Capital Gazette.

По информации издания большая компания отмечала день рождения одного из детей и с началом бури укрылась в гараже. К моменту падения дерева в помещении находилось более 20 человек. На момент прибытия спасателей шесть человек сами не смогли выбраться из-под завалов, пожарные помогли им вылезти.

В результате были госпитализированы 19 человек — 17 взрослых, два ребенка.

«Один в критическом состоянии, пятеро получили серьезные ранения, 13 — легкие», — говорится в заявлении пожарных округа Анн-Арандел в Twitter.

1 июля сообщалось, что в Петербурге травмы получили четыре человека из-за того, что во время сильного ветра на их автомобиль рухнуло дерево. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.