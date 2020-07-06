София Ротару показала особняк за миллион долларов

Советская и украинская эстрадная певица и актриса, народная артистка СССР София Ротару на своей странице в Instagram показала свой загородный особняк стоимостью $1 млн.

Трехэтажный дом с деревянной верандой находится в 20 км от Киева в элитном пригороде Конча Заспе (аналог московской Рублевки) в поселке Пятихатки. Именно там исполнительница проводит летний отдых. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», стоимость особняка — $1 млн.

Отмечается, что элитная недвижимость Ротару скрыта за высоким бетонным забором. На участке артистки также находится домик для гостей. На территории участка много цветов, дорожки отделаны камнем. Также разбит небольшой сад рядом с домиком для гостей.

Земли, где расположен дом, 20 соток, сам особняк стоит в окружении сосен. Мебель, отделка внутри дома выполнены из экоматериалов, пишет сайт kp.ru.

1 июня сообщалось, что российский эстрадный певец Филипп Киркоров на своей странице в Instagram продемонстрировал свежий ремонт в комнате своего семилетнего сына Мартина. Внимательные подписчики заметили, что кровать для Мартина стоит около 1 млн рублей.