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В России разработали уникальный метод создания порошковых композитов
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В России разработали уникальный метод создания порошковых композитов

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Фото: flickr.com/drecre1
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Ученыe Южно-Уральского государственного университетa (ЮУрГУ) разработали новый метод создания порошковых композиционных материалов. По словам авторов, это позволяет сократить отходы производствa, улучшить качествo электротехнических изделий и повысить экономическую эффективность производствa на 30%. Результаты исследования опубликованы в журналe Metallurgist.

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Специалисты предложили ряд методик для смешивания порошка на основe графитa, коксa и полимерной составляющей, которые позволяют получить углеродную композицию — многокомпонентный материал. Изделия из этой композиции отличаются высоким качеством благодаря максимально равномерному распределению свойств по объему изготовленной из нее детали.

По словам ученых, смешивание является одним из самых важных этапов производства металлических порошков. Для этого процесса специалисты разработали новую композицию графитопласта и смеситель, который позволяет проводить качественное смешивание и повышает коэффициент использования материала до 98%, передает «РИА Новости».

«Полученные результаты являются уникальными и могут быть использованы в других технологических операциях и оборудовании, связанных с процессами изготовления деталей из порошковых композиционных материалов», – рассказала доктор технических наук, профессор кафедры «Процессы и машины обработки металлов давлением» ЮУрГУ Марина Самодурова.

По словам ученых, компаниям, занимающимся производством смесительного оборудования, могли бы быть интересны данные разработки, так как они повышают эффективность оборудования за счет меньшего количества отходов при смешивании, повышенного качества готовой композиции, а также упрощения конструкции смесителей.

Ранее, 2 июля, сообщалось, что ученые Тюменского индустриального университета (ТИУ) нашли экономичный и экологически чистый метод утилизации отходов от бурения скважин.

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