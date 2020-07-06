Эксперт назвал политическим шагом отказ США от российских двигателей

Отказ США от российских ракетных двигателей РД-180 является политическим шагом. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев.

По его словам, такое решение американской стороны было неизбежным, учитывая проводимую президентом США Дональдом Трампом политику импортозамещения.

При этом Евсеев отметил, что несмотря на высокий уровень технологического развития Соединенных Штатов, остается вопрос о безопасности нового американского двигателя. Эксперт также допустил, что на вопрос надежности американская сторона могла закрыть глаза, исходя все из той же политики.

Евсеев добавил, что пока Вашингтон не может добиться полной независимости от российского ракетостроения, поэтому их заявления на данный момент «не более чем демагогия».

4 июля американская компания United Launch Alliance заявила о получении от Blue Origin первого ракетного двигателя BE-4, созданного для замены российских РД-180. Силовая установка не является серийной, ее будут использовать для испытаний вместе с носителем.

Российскими двигателями РД-180 оснащают ракеты семейства Atlas. Им на смену создают носитель Vulcan. Предполагается, что ВЕ-4 будет работать на первой ступени.

В феврале сообщалось, что, по мнению консультантов американского конгресса, США не смогут найти альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180 как минимум до 2030 года.

В апреле прошлого года глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд заверил, что Вашингтон прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года.