«Картошка-мутант» напугала жительницу Франции

«Картошка-мутант» напугала жительницу, которая вернулась с трехмесячного карантина в свою квартиру. Об этом сообщил британский таблоид The Sun.

Terrified woman returns home to find mutant potatoes have invaded her kitchen https://t.co/k2KZl6JfKW pic.twitter.com/ZnuUJqwNKh — Fabulous (@Fabulousmag) July 4, 2020

22-летняя девушка купила картошку в марте еще до начала пандемии коронавируса, а после введения карантина уехала из своего жилища в городе Кан, оставив овощи на кухне. По возвращении спустя три месяца она с ужасом обнаружила, что картофель пустил побеги, напоминающие щупальца, которые распространились по кухне, отмечает телеканал «Звезда». Некоторые ростки достигли метра в длину и даже проросли через щель между столешницей и стеной, уточняет сайт kp.ru.

«Когда я открыла входную дверь, я заметила странное очертание в задней части кухни. Поскольку свет был выключен, а ставни опущены, я не сразу поняла, что это картошка», — рассказала Поре.

Ликвидировать последствия бурного роста картошки девушке пришлось в течение нескольких часов.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», специалисты напоминают, что нежелательно хранить картофель в доме даже в прохладном месте, поскольку корнеплоды начнут прорастать. Врачи считают, что проросший картофель вреден для организма из-за содержания соланина. Это токсичный гликозид, присутствующий почти во всех растениях семейства пасленовых. Он вырабатывается для защиты клубней от паразитов и грибковых заболеваний.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Лос-Анджелесе в одном из магазинов покупателей разыграли при помощи «живых манекенов». Реакция покупателей на шутку почти во всех случаях была одинаковой: человек сначала вздрагивает от неожиданности или даже вскрикивает, а когда шок проходит, начинает улыбаться.