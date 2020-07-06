Военный эксперт прокомментировал отказ США от российских двигателей РД-180

Стремление Соединенныx Штатов отказаться от российскиx ракетных двигателей РД-180 является ожидаемым процессом в рамкаx проводимой президентом Дональдом Трампом политики отказa от импортa. Такое мнение высказал военный эксперт из Институтa стран СНГ Владимир Евсеев в беседe с газетой «Вечерняя Москва».

Ранеe 4 июля компания United Launch Alliance заявилa o получении от Blue Origin первого ракетного двигателя BE-4, созданного для замены российских РД-180.

«Мы были готовы к этой ситуации, учитывая ту политику, которую ведет сейчас Трамп. А его позиция — максимально во всех отраслях отказаться от продукции, поставляемой из других стран», — пояснил Евсеев.

При этом он добавил, что Вашингтон пока что не добился полной независимости от российского ракетостроения.

«У них нет полной российской альтернативы, и пока их заявления — не более чем демагогия», — пояснил Евсеев.

Кроме того, по словам эксперта, несмотря на высокий уровень технологического развития США, вопрос безопасности нового американского двигателя остается открытым.

«Именно ресурс определяет срок службы, вероятность отказа двигателя. И запуск с ненадежным двигателем может привести к гибели экипажа», — пояснил Евсеев.

Эксперт допустил, что на вопрос надежности могут закрыть глаза по политическим мотивам.

Накануне американская компания United Launch Alliance заявила о получении от Blue Origin первого ракетного двигателя BE-4, созданного для замены российских РД-180. Силовая установка не является серийной, ее будут использовать для испытаний вместе с носителем.

Российскими двигателями РД-180 оснащают ракеты семейства Atlas. Им на смену создают носитель Vulcan. Предполагается, что ВЕ-4 будет работать на первой ступени.