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В Северной Осетии уволили двух сотрудников ГИБДД за постановочные ДТП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Двух сотрудников ГИБДД в Северной Осетии уволили за постановочные ДТП ради заработка денег. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщил телеканал «360» со ссылкой на региональное МВД.

По информации ведомства, двое полицейских зарегистрировали несколько случаев дорожно-транспортных происшествий, которые были подстроены. Выяснилось, что сотрудники ГИБДД действовали в сговоре с участниками постановочных ДТП. В общей сложности их действия причинили страховым ущерб в размере свыше 1 млн рублей.

После того, как о постановочных авариях узнали в МВД, сотрудники ведомства провели проверку. В результате двоих полицейских уже уволили с работы. В отношении полицейских, участвовавших в афере, возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Наказание по данной статье составляет до пяти лет лишения свободы в колонии.

В июне сообщалось, что уволенная после скандала бывшая сотрудница полиции Новосибирска, установившая для своих подчиненных план по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, через суд потребовала восстановить ее на службе.

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