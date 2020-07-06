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Дело возбудили после нападения стаи собак на детей в Тольятти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Уголовное дело возбудили в Тольятти после нападения стаи собак на детей. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Инцидент произошел 4 июля в поселке Шлюзовой Комсомольского района города. Трое детей играли на детской площадке, когда из-за трансформаторной будки выбежала стая собак и набросилась на них. Двое ребят смогли убежать, а третьего собаки укусили за ноги, повалили на землю и протащили по земле несколько метров, пишет сайт kp.ru. После этого к ребенку подбежали взрослые. В итоге мужчинам удалось отогнать бездомных четвероногих.

Уголовное дело возбуждено по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, отмечает телеканал «360». По версии следствия, между администрацией Тольятти и ООО «Алива» заключен муниципальный контракт, по которому общество с ограниченной ответственностью должно отловить 934 бездомных собаки. На эту работу выделено более 4,29 млн рублей. По данным следователей, условия контракта «исполняются не должным образом», что создает угрозу для жизни и здоровья местных жителей.

2 июля сообщалось, что собака напала на ребенка и мужчину в Липецке в микрорайоне Бородинский. По словам очевидцев, на территории района обитает 5–6 псов, но агрессию проявляет только одно животное. 30 июня собака напала на ребенка во дворе жилого дома. У девочки были покусаны обе руки, помощь ребенку оказали в травмпункте.

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