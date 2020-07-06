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Лечившая пациентов с COVID-19 врач умерла в Воронежской области

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В Воронежской области от коронавирусной инфекции скончалась врач, лечившая пациентов с COVID-19. Об этом в воскресенье, 5 июля сообщает «РИА Новости».

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В субботу вечером на странице Павловской районной больницы в соцсети появилось запись, что 3 июля на 58-м году жизни умерла заведующая кардиологическим отделением Елена Минакова.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев принес свои соболезнования родным и близким, коллегам, знакомым и всем пациентам Минаковой.

По словам главы региона, врач была блестящим специалистом «неравнодушным человеком» и активно включилась в борьбу с коронавирусом, и многие люди «благодарны ей за то, что помогла им победить эту коварную болезнь».

«Но, к сожалению, собственное сражение с ней Елена Васильевна не смогла выиграть. Коллеги тоже делали все, что могли», — сказал он.

Минакова стала первым умершим медработником в области из числа тех, кто лечил пациентов с коронавирусом.

Всего в Воронежской области COVID-19 обнаружили у 8359 человек. Выздоровели 6268, умерли 44.

Ранее 3 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России от коронавируса скончались 40 врачей. Он также отметил, что есть случаи, по которым ведется расследование.

По последним данным, в России в общей сложности число случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 681 251, выздоровели 450 750 человек, умерли 10 161 пациента.

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