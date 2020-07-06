Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельными

Подпись экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой, такой вывод сделали эксперты издания Der Spiegel.

В марте адвокат спортсменок Алексей Панич заявлял, что независимые британские и немецкие эксперты признали подпись Родченкова, которая была передана его адвокатами через МОК, низкокачественной подделкой.

Согласно экспертному мнению, предоставленному Der Spiegel, в одном цифровом судебно-медицинском заключении сделан вывод о том, что один и тот же файл с изображением подписи Родченкова был вставлен в два разных документа с письменными показаниями. Остальные семь документов были подписаны от руки и, вероятно, не Родченковым, передает ТАСС.

«Когда защита выразила сомнения в подлинности подписей в первый же день слушаний в CAS в марте, МОК в течение 24 часов предоставил новый аффидевит от Родченкова, но это не объясняет, как были получены подписи в других документах», — отмечает издание.

В марте 2020 года в Спортивном арбитражном суде (CAS) прошли заседания по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Слушания проходили по делу об использовании спортсменками допинга во время Олимпийских игр – 2014 в Сочи, за что Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал их и отобрал медали.

В 2016 году бежавший в США Родченков рассказал на страницах The New York Times о допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи.

По итогам расследования Всемирное антидопинговое агентство и МОК признали 43 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил.