Рефинансирование ипотеки стали одобрять вдвое реже

С начала 2020 года доля одобренных банками заявок на рефинансирование ипотеки снизилась вдвое — с 45% до 23%. Об этом «Известиям» сообщили в крупных риэлторских компаниях и подтвердили в ряде банков. При этом с 15% до 35% увеличилась доля тех, кто хотел бы рефинансировать кредит, но потерял эту возможность из-за ограничений, введенных банками во время кризиса.

Рефинансирование ипотеки — это, по сути, новый кредит, поэтому банки строго проверяют заемщиков. Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, рисковая политика кредитных организаций ужесточилась, сказал «Известиям» директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. В результате доля граждан, подавших заявки на рефинансирование и получивших одобрение, с начала 2020-го сократилась с 45% до 23%, рассказал он.

Например, Райффайзенбанк и сейчас сохраняет консервативную политику. С начала года объем рефинансирования ипотеки в кредитной организации снизился, подтвердил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования банка Антон Красильников.

«Кредитоспособность заемщиков, безусловно, ухудшилась так же, как и финансовая стабильность бизнеса, ведь предприниматели и компании не получили запланированной выручки, а многие понесли существенные потери. Какие-то отрасли были полностью остановлены», — отметил он.

Кроме того, снижая риски, банки стали вводить ограничения на рефинансирование, в том числе и для работников пострадавших сфер экономики, добавил Ильдар Хусаинов.

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Ставки переделаны: доля одобренных заявок на рефинансирование ипотеки упала вдвое