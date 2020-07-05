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Валуев объяснил отказ российского гонщика Квята преклонить колено

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Фото: REUTERS
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Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал в воскресенье, 5 июля, в интервью порталу Sport24 отказ российского гонщика Формулы-1 «Альфа Таури» Даниила Квята встать на колено в знак солидарности с антирасистским движением Black Lives Matter.

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«Мы преклоняем колено перед флагом страны, родиной, можно перед родителями. Я не понимаю этого жеста как против расизма. Не соотношу себя к расистам, но почему я должен преклонять колено? Мне совершенно непонятно», — сказал Валуев.

По словам депутата, такой жест может быть воспринят как признание вины, это не знак уважения и любви.

«Я так понимаю, что он не захотел быть в числе тех, кто занимается политическим популизмом. Ничего плохого он в этом плане не сделал», — отметил спортсмен.

Валуев подчеркнул, что он против любого проявления расизма, но осуждение неравенства никак не связано с преклонением колена. «Если бы мне было за что извиняться, глубоко раскаиваться, то… Я ничего такого не испытываю», — заявил он. Депутат подчеркнул, что его «предки ничего такого не делали», что заставило бы чувствовать вину и, соответственно, вставать на колено при слове «расизм».

Действующий чемпион мира и единственный топовый темнокожий автогонщик Льюис Хэмилтон, в свою очередь, заявил, что замалчивание расизма, по его мнению, является таким же преступлением против человечества. Однако он отметил, что все пилоты осознают существование этой проблемы в спорте, хоть и не солидарны в своих позициях.

«Я призвал тех, кто еще ничего не сказал, что-нибудь сказать. Сказал им, что молчание — это соучастие. В некоторых случаях молчание всё еще сохраняется. Речь идет о том, чтобы помочь людям понять, потому что есть те, кто не совсем понимает происходящее и причины, которые стоят за протестами», — цитирует Хэмилтона Daily Mail.

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В воскресенье перед стартом Гран-при Австрии шестеро гонщиков отказались вставать на одно колено в знак протеста против расовой дискриминации. В их числе были: Даниил Квят (Россия, «Альфа Таури»), Шарль Леклер (Монако, «Феррари»), Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл»), Карлос Сайнс (Испания, «Макларен»), Кими Райкконен (Финляндия, «Альфа Ромео»), Антонио Джовинацци (Италия, «Альфа Ромео»). Они ограничились футболками с надписью «End racism».

Ранее, 1 июля, американская футболистка клуба «Норт Каролина Каридж» Саманта Мерфи отказалась вставать на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter.

В последние несколько недель по всему миру вспыхивают антирасистские акции протеста. Причиной стало убийство полицейскими чернокожего Джорджа Флойда в США. Тысячи людей выступили против расовой дискриминации, а лозунгом движения стала фраза «Жизни черных важны» (Black lives matter).

Однако очень быстро акции переросли в беспорядки, столкновения с полицией, нападения на белых и осквернение памятников деятелей прошлого.

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