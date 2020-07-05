Подростка в Ленобласти заподозрили в убийстве пенсионера

17-летнего юношу подозревают в убийстве пенсионера в городе Выборге Ленинградской области. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета России.

Тело 88-летнего мужчины было обнаружено в его квартире после пожара. На нем помимо термических повреждений были найдены множественные колото-резаные ранения.

«По данному факту следственным отделом по городу Выборгу следственного управления СК России по Ленинградской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — отметили в ведомстве.

Параллельно с этим в правоохранительные органы обратилась мать подростка, которая заявила о его пропаже. Стражи порядка в ходе поисков обнаружили его куртку, в кармане которой нашли паспорт и два телефона. Один из них принадлежал убитому пенсионеру.

В итоге подростка нашли, он дал признательные показания. Как выяснилось, юноша уже ранее неоднократно был судим за имущественные преступления и много раз уходил из дома.

25 апреля сообщалось, что 13-летний подросток из города Дудинка Красноярского края подозревается в убийстве своего шестилетнего брата. Инцидент произошел 23 апреля. Подросток играл в компьютер и потерпел поражение, после чего разгромил дом. Младший брат проснулся от шума и спрятался на кухне.

По предварительной версии, подросток испугался того, что ребенок пожалуется матери, и схватился за нож. В результате нападения мальчик скончался.