В России появится база генетических данных лесных деревьев. Уже протестировано несколько тысяч растений в 52 субъектах страны. Ее данные позволят узнать происхождение саженцев и понять, насколько деревья устойчивы к болезням.

Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) формирует базу генетических данных лесных деревьев, выяснили «Известия». Она позволит определить ареал обитания каждого лесного растения, а также его устойчивость к внешним воздействиям. Кроме того, с помощью этих сведений можно узнать происхождение деревьев, проконтролировать оборот семян и предотвратить возникновение очагов болезней и засилье вредителей леса.

ФБУ «Рослесозащита» уже протестировало свыше 4,6 тыс. деревьев основных лесообразующих пород (сосны, ели, лиственницы и дуба) в 52 субъектах России. На каждое дерево составлен генетический паспорт. Полученная информация дает возможность оперативно и достоверно узнать судьбу каждого растения, попавшего в базу.

В 14 питомниках северо-запада страны, Сибири, Поволжья и Центральной России специалисты «Рослесозащиты» провели 5 тыс. ДНК-анализов, которые позволили вовремя выявить и предотвратить необоснованные высадки 20% растений. Именно у такой доли посадочного материала заявленное происхождение не соответствовало фактическому.

ДНК-анализы (около 30 тыс. в год) проводят семь лабораторий, расположенных в Алтайском, Красноярском и Хабаровском краях, Архангельской, Воронежской, Ленинградской и Московской областях. Для сбора и обработки всей полученной информации разрабатывается автоматизированная аналитическая система «Лесная генетика», тестовый запуск которой планируется к концу 2020 года.

Полную версию читайте в материале «Известий» 6 июля.