Первый в России автотеатр открылся на территории «Игора Драйв»

Первый в РФ автотеатр открылся на территории «Игора Драйв». Сцена установлена на парковке. Вместо привычных кресел в зрительном зале — сиденья авто.

— Всё будет по максимуму транслироваться и в боковые экраны, и на задний большой экран. То есть мы постарались, проделали такую качественную колоссальную работу для этого формата, — рассказал танцор, артист «Ленинград центра» Максим Жилин.

Гостям показывают шоу Timeless «Ленинград Центра». Видеоарт сопровождается живым вокалом, танцами и цирковыми трюками.

До конца лета на новой площадке пройдет 10 представлений. Следующее шоу — 11 июля.