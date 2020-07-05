Телеканал Порошенко раскрыл схему ухода от налогов бывших фирм Зеленского

Компании, принадлежавшие Владимиру и Елене Зеленским, прибегали к использованию схем по уходу от уплаты налогов. Такая информация появилась в эфире украинского телеканала «Пятый», который принадлежит экс-президенту страны Петру Порошенко.

Речь идет об одиннадцати фирмах, которыми ранее владела семейная чета нынешнего главы государства. Согласно информации телеканала, начиная с 2014 года — период начала госпереворота в стране, все указанные предприятия снизили официальное количество работников. При этом отмечается, что две из них уже не вели деятельность после 2009 года, а еще пять работали с убытками.

Как уверяют журналисты телеканала, согласно материалу их расследования, переведя почти весь штат своих сотрудников «в тень» фирмы и уходили от уплаты налогов, пишет «РИА Новости» в воскресенье, 5 июля.

«Они полностью «в тень» перевели штат, то есть в них учитывались 1–2 работника, и фактически большинство были в убытках. Никакие налоги с зарплат этих работников, соответственно, не попадали в бюджет Украины, были минимизированы налоги с оборота и с доходов», — приводит телеканал слова финансиста Натальи Лютиковой.

Причем в некоторые фирмы, где проходила «оптимизация налогов», сменили собственника уже после инаугурации Зеленского.

Украинский депутат из фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев, как уточняет телеканал, получил разрешение на ознакомление с информацией о налогах на прибыль бывших компаний Зеленского. Народный избранник подчеркнул, что у подавляющего большинства компаний за определенный период в финансовой отчетности отражены нули в графе «Уплаченный налог на прибыль».

Накануне украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступила с требованием поднять в стране минимальную пенсию почти до $260. Вместе с пенсией до этого уровня депутаты потребовали увеличить и еще пару показателей благосостояния народа, в том числе уровень прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

Представители партии указали, что нынешняя власть не помогает пенсионерам, а «бросает жалкие подачки». При этом киевская верхушка, по мнению политсилы, не скупится на заплаты чиновников, которые превратили страну «в кормушку».

В заявлении отмечается, что стране нужна ответственная власть, а нынешних «горе-управленцев» необходимо срочно отправить в отставку.