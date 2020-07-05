В Хабаровском крае произошел хлопок газа
В поселке Тополево Хабаровского края в одной из квартир произошел хлопок газа. Об этом 5 июля сообщает РЕН ТВ.
По его данным, причиной инцидента стало нарушение правил эксплуатации газовой плиты. Пострадавших в результате хлопка газа нет.
Взрывной волной выбиты стекла окон квартиры и балкона. Возгорания в квартире не произошло. На месте работают правоохранители и сотрудники экстренных служб.
2 июля в Кирове в одной из квартир жилого дома на улице Орджоникидзе произошел хлопок газа. Пострадала одна женщина. Она находится в реанимации.