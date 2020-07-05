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США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

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Американская компания United Launch Alliance получила первый ракетный двигатель BE-4, созданного для замены российских РД-180, от корпорации Blue Origin. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

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Силовая установка не является серийной и будет использоваться для испытаний вместе с носителем, рассказал представитель Blue Origin изданию Space News.

Второй двигатель BE-4 планируется поставить до конца июля.

Сейчас американские ракеты семейства Atlas оснащают российскими двигателями РД-180. Им на смену создают носитель Vulcan. Предполагается, что ВЕ-4 будет работать на первой ступени.

В феврале в СМИ писали о прогнозе консультантов американского конгресса, согласно США не смогут найти альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180 как минимум до 2030 года. Вместе с тем в апреле прошлого года глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд уверял, что Вашингтон прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года.

Первый РД-180 поставили в США в 1999 году. Всего, по данным производителя, НПО «Энергомаш», за океан отправили 116 двигателей.

Из-за обострения отношений между Москвой и Вашингтоном в 2015 году американский конгресс запретил закупки РД-180, однако позже отменил ограничения из-за невозможности найти им замену.

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