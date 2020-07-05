Эксперт рассказала о механизме работы рекламы в соцсетях

Любое действие пользователя в интернете можно описать алгоритмами под настройки таргетированной рекламы, рассказала в эфире радио Sputnik специалист по продвижению социальных медиа Евгения Кулиш.

Она рассказала о знакомой многим пользователям ситуации, когда после обсуждения какого-либо товара его реклама появляется на странице в соцсети.

«Эксперименты показывают, что, например, если вы просмотрели какие-то Stories о той или иной косметике, то практически следующим рекламным постом вам подтянется или эта же косметика, или конкурирующей фирмы» , — рассказала Кулиш.

По ее словам, этим занимаются не сами блогеры или владельцы рекламируемого магазина — это общий алгоритм.

«Есть достаточно подробные настройки таргетированной рекламы. Для рекламы в Instagram выставляются определенные настройки через Facebook, они ранжируются в зависимости от бюджета: чем больше денег вы заливаете в показы рекламы, тем более точные настройки можете выставлять», — пояснила эксперт.

По ее словам, это универсальный алгоритм для распространения рекламы во всех социальных сетях и на всех платформах.

«По такому принципу реклама работает везде. Есть огромное количество всяких историй про то, как утверждают, что «Алиса», Siri и прочие слушают, что говорят пользователи. У меня был случай, когда я обсуждала с мужем по WhatsApp, что нужно купить селфи-палку для GoPro. Нигде до этого не искала и не смотрела. И ровно после этого мне в «Яндекс.Директе» полезла изо всех щелей реклама аксессуаров для GoPro», — рассказала Евгения Кулиш.

Ранее в июне основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от его имени.